Negoziante scoperto con dell'hashish durante un controllo fiscale

Quello che era iniziato come un semplice controllo fiscale è finito con il ritrovamento di droga. È successo in un negozio all'Isola d'Elba, dove la guardia di finanza di Portoferraio era intervenuta per la verifica ai fini fiscali. Sul posto i militari in borghese, come previsto si sono subito palesati al titolare dell'attività evidenziando l'avvio di un'attività ispettiva. Ma il negoziante, probabilmente ipotizzando che si potesse trattare di un controllo antidroga, di fronte ai militari ha iniziato a tentare di nascondere qualcosa dietro al bancone.

Dato il comportamento anomalo, i finanzieri gli hanno intimato di esibire cosa stava cercando di occultare. A quel punto, prima ancora di esibire i libri contabili, l'uomo ha mostrato alcuni grammi di hashish. In relazione alla droga, l'ispezione si è conclusa con la segnalazione del soggetto al prefetto per detenzione di stupefacenti, ad uso personale. Il controllo fiscale invece proseguirà per le prossime settimane.