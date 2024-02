Termina il presidio di "Riscatto agricolo" in Valdichiana

Si conclude il presidio di 'Riscatto agricolo', la sigla di agricoltori emersa dalla protesta dei trattori, che dal 30 gennaio stazionava davanti al casello dell'A1 della Valdichiana, tra i comuni di Foiano della Chiana (Arezzo) e Sinalunga (Siena). "Il presidio in Valdichiana è chiuso a nome di Riscatto agricolo, se poi qualcuno volesse continuare non è rappresentato da noi", ha spiegato Alessandro Zucca, uno dei responsabili della manifestazione. Il presidio ha visto la partecipazione di agricoltori arrivati da tutta Italia, ma non si sono mai registrati gravi momenti di tensione.