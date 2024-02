Volley Santa Croce, Kemas Lamipel in cerca di riscatto contro Reggio Emilia

La gara con la Conad Reggio Emilia, valida per la 21esima giornata, è promessa e impegno di riscatto universale per i Lupi di coach Michele Bulleri. Riscatto dopo l’ultima partita giocata di fronte al pubblico del Pala Parenti, persa con Aversa in un contesto di polemiche e delusione. Riscatto dopo le due trasferte di Cuneo e Cantù, che hanno visto i biancorossi sconfitti al tie-break in un mix di occasioni perse ed episodi sfortunati. Riscatto, infine, ripensando alla gara di andata, che vide Reggio Emilia maramaldeggiare per due set contro una Kemas Lamipel assente, prima del parziale riscatto biancorosso con un terzo e quarto parziale finalmente all’altezza della categoria.

Tanti motivi che sicuramente animeranno i giocatori in campo, lo staff, la dirigenza e il pubblico sugli spalti, in un orario inedito (19.00) ma comunque alla portata di chi deciderà di trascorrere in serenità la domenica e poi nel tardo pomeriggio passare sugli spalti per guardarsi un po’ di serie A e tifare Santa Croce. Una serata che potrebbe segnare il ritorno alla vittoria e, simultaneamente, uno scossone decisivo alla classifica, per un rush finale tutto da seguire tra ultime giornate e Coppa Italia.

Reggio Emilia, dal canto suo, è uscita da un periodo negativo con la recente vittoria interna ai danni di Aversa. Nell’occasione coach Fanuli aveva scelto di far partire una coppia di schiacciatori (Preti e Maiocchi) ma ha poi deciso di sostituirli entrambi dopo il primo set perso malamente (17-25). Sono entrati, e poi rimasti in campo, Mariano e Suraci. Questa ampia disponibilità nel settore dei posti 4 è un indubbio vantaggio per gli emiliani, fermo restando che l’ex Lupo Maiocchi è risultato spesso indisponibile, in stagione, per problemi ad una spalla. Per quanto riguarda il resto dello starting six, inossidabile la diagonale formata dal palleggiatore Sperotto e da Marks. L’opposto tedesco, ex Ortona e Fano, è secondo, in A2 Credem Banca, nella speciale classifica degli attacchi vincenti per set. Al centro stanno funzionando i centrali Bonola e Volpe, mentre libero potrebbe giocare Pochini anche se nelle ultimissime giornate è stato impiegato anche il calabrese Torchia.

Gli ex di turno sono il libero Filippo Pochini, appunto, stagione 2015-16, B1, e lo schiacciatore Matteo Maiocchi, stagione 2022-23, A2.

Alla vigilia della gara hanno parlato, per la Kemas Lamipel S. Croce, lo schiacciatore Simone Parodi e il centrale Giacomo Russo.

Le dichiarazioni

Parodi

“Reggio Emilia secondo me è una buona squadra. La classifica purtroppo per loro non gli dà ragione, ma secondo me giocano bene a pallavolo e possono contare su elementi validi. Noi dobbiamo allenarci come abbiamo fatto negli ultimi mesi. Ci stiamo allenando molto bene, esercizi completi che ci danno fiducia anche se non tutte le domeniche siamo riusciti a metterli in atto. Però secondo me siamo sulla strada giusta. La partita sarà molto complicata, soprattutto perché arriviamo da alcune sconfitte e quindi mentalmente partiremo un po’ contratti, ma cercheremo di mettere in campo quel che di buono tiriamo fuori in palestra ogni settimana”.

Russo

“L’impegno non è mai mancato, ogni giorno cerchiamo in allenamento e anche nelle partite di mettere tutto quello che abbiamo. Delle volte, o per indisponibilità o per altre problematiche, non riusciamo sempre ad esprimere il miglior gioco. Però possiamo migliorare in questa alternanza tra prestazioni di livello altissimo, come con Grotta o Aversa, e altre dove non riusciamo a giocare, Aversa è l’esempio classico. Lavoreremo su questo. Sicuramente, sotto alcuni aspetti, pecchiamo di esperienza”.

L’intervista integrale è disponibile sul canale You Tube “Lupi Volley TV”.

Arbitri dell’incontro: Santoro Angelo, Marconi Michele

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 16 Allik Karli, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

Conad Reggio Emilia: 1 Caciagli Lorenzo, 3 Mariano Romolo, 4 Preti Alessandro, 5 Sesto Nicola, 6 Sperotto Lorenzo, 7 Catellani Mattia, 8 Maiocchi Matteo, 9 Gasparini Andrea, 10 Bonola Paolo, 11 Torchia Ernesto, 13 Pochini Filippo, 14 Volpe Nicolò, 15 Marks Christoph, 16 Guerrini Francesco, 17 Suraci Antonino.

