Empoli-Fiorentina 1-1: Niang risponde presente! Immenso Cambiaghi. 5° risultato utile consecutivo

Arriva il quinto risultato utile consecutivo dell'Empoli da quando Davide Nicola è approdato alla guida della squadra azzurra. Una partita ben condotta dai locali che sono scesi in campo con la grinta e con il carattere giusto, aggredendo subito in avanti la Fiorentina e non concedendo quasi nulla ai gigliati. Quest'ultimi passati in vantaggio grazie al destro di Beltran in una situazione di gioco favorevole, in cui l'Empoli si trovava in inferiorità numerica a causa dell'infortunio di Grassi.

Ancora una volta una grande reazione d'orgoglio da parte dell'Empoli che dopo il gol subito non ha mollato e ha continuato a premere sull'acceleratore fino al raggiungimento del meritato pareggio. I cambi, veri e propri livellatori delle ultime uscite azzurre: dentro Cancellieri e Niang, il primo si conquista il rigore e il secondo lo segna, mettendo a referto il suo secondo gol consecutivo da quando è arrivato a Empoli.

Punto importante quello ottenuto contro la Fiorentina, con l'Empoli che sale ora a quota 22 punti al sedicesimo posto in classifica. Una lotta retrocessione veramente combattuta con sette squadre in cinque punti. I prossimi due impegni saranno due gare decisive proprio per la salvezza, la trasferta contro il Sassuolo e la gara casalinga contro il Cagliari.

IL TABELLINO

Marcatori: 29’ pt Beltran (F), 12’ st rig. Niang (E)

Assist: 29’ pt Mandragora (F)

Empoli (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (1’ st Niang), Grassi (30’ pt Marin), Maleh (35’ st Fazzini), Cacace (42’ st Pezzella); Zurkowski, Cambiaghi; Cerri (1’ st Cancellieri). All. Nicola.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni (16’ st Kayode), Milenkovic, Quarta, Biraghi (30’ st Parisi); Duncan (16’ st Arthur), Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil (28’ st Ikonè); Belotti (28’ st Bonaventura). All. Italiano

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Ammoniti: Gyasi, Luperto, Zurkowski (E), Biraghi, Beltran (F)