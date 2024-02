Non rispetta il divieto di avvicinamento, arrestato a Piombino

Arresto a Piombino per violazione del divieto di avvicinamento. Un uomo di 26 anni, allontanato con procedura d'urgenza prevista dal "codice rosso" dall'abitazione familiare all'inizio di febbraio, era destinatario del divieto di avvicinamento nei confronti della ex moglie per presunti maltrattamenti. L'uomo avrebbe comunque tentato di avvicinarsi alla donna e per questo è stato arrestato dai carabinieri di Venturina Terme.

Secondo quanto ricostruito, qualche giorno fa il 26enne, conoscendo le abitudini della ex moglie, si sarebbe presentato in un centro commerciale della zona dove la donna si trovava a fare la spesa, infrangendo il divieto. Sul posto casualmente era presente un carabiniere libero dal servizio che, riconoscendo entrambi, ha interrotto la condotta. Non appena ha notato l'uomo in compagnia della donna ha infatti chiamato una pattuglia in supporto che, giunti sul posto, lo hanno fermato. A seguito dell'udienza di convalida del Gip del Tribunale di Livorno all'uomo è stato applicato l'ulteriore obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri di Castagneto Carducci.