Provoca incidente dopo aver bevuto, scattano denuncia e ritiro della patente

I carabinieri di Rosignano Solvay sono intervenuti tra via Malta e via Dante Alighieri in seguito ad un incidente, che ha visto coinvolte due auto. Secondo quanto ricostruito dai militari un uomo di 39 anni stava viaggiando a bordo della sua auto quando avrebbe perso il controllo, andando a finire contro un'altra macchina guidata da una 42enne. Entrambe le persone sono state trasportate dai soccorsi all'ospedale di Cecina, riportando ferite giudicate guaribili in tre giorni.

In seguito agli accertamenti sanitari obbligatori, a carico dell'uomo è stato rilevato un tasso alcolico superiore al doppio del limite consentito. È così scattata la denuncia da parte dei carabinieri, che hanno provveduto al ritiro della patente e a sottoporre la macchina a fermo amministrativo.