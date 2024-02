Centenario Puccini, le arie più celebri al Teatro del Popolo

Un concerto lirico per rendere omaggio al genio musicale di Giacomo Puccini, nell’anno in cui ricorre il Centenario della scomparsa. “Puccini – La musica dei tre mondi” è infatti il titolo della serata in programma sabato 24 febbraio (ore 21.00) al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, un viaggio ideale tra l’Europa de “La Bohème” e “Tosca”, l’America de “La Fanciulla del West, e l'Estremo Oriente di “Madama Butterfly” e “Turandot”.

A dare vita agli immortali personaggi pucciniani si alterneranno i giovani cantanti lirici vincitori della prima edizione del “Premio internazionale di canto lirico Umberto Borsò”, conclusosi pochi giorni fa.

Il concerto – che proporrà molti dei più importanti capolavori di Puccini - vedrà la presenza sul palco dell’orchestra sinfonica “Orpheus” diretta dal Maestro castellano Gabriele Centorbi, il Coro Lirico Castellano, il Coro giovanile “Orpheus”.

Come si ricorderà, il Premio Internazionale di canto lirico Umberto Borsò ha registrato un grande successo, grazie alla partecipazione di ben 95 cantanti lirici provenienti da tutto il mondo che hanno riportato Castelfiorentino al centro della scena lirica internazionale. Dei tredici finalisti, sono risultati premiati (e si esibiranno appunto al concerto di sabato 24 febbraio) il giovane tenore coreano Hyun-Seo Park, il soprano empolese Maila Fulignati, il soprano pugliese Martina Tragni, il soprano veneto Beatrice Bavaresco.

La serata è promossa dall’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò” di Castelfiorentino (che ha indetto il Premio Internazionale di canto lirico) in collaborazione con il Comune, la Fondazione Teatro del Popolo, l’Ente Cambiano Scpa, l’associazione Orpheus Aps, Giallomare minimal teatro

“Un’altra bella serata all’insegna della Lirica – osserva il Vicesindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi – nel nome di Giacomo Puccini che come suggerisce il titolo dell’evento ha rappresentato una vera eccellenza nel panorama internazionale e sicuramente uno dei più grandi compositori italiani di tutti i tempi. Rinnovo pertanto il sentimento di gratitudine nei confronti dell’Associazione “Amci della Lirica Umberto Borsò” che si sta impegnando davvero in modo encomiabile per recuperare, diffondere e promuovere la passione per la Lirica a tutti i livelli, unitamente alle altre associazioni musicali che saranno presenti a questa serata”.

I Biglietti del concerto “Puccini – La musica dei tre mondi” sono acquistabili direttamente dal sito web del teatro www.teatrocastelfiorentino.it oppure direttamente presso la biglietteria del teatro (prezzi: platea e palchi, 14 euro, loggione 13 euro).

