Crolla il tetto, cadono da 8 metri due operai che stavano montando pannelli solari

Un altro incidente sul lavoro in Toscana. Siamo a Fornacette, frazione di Calcinaia. In via Enrico Fermi due operai stavano montando dei pannelli solari sul tetto di un capannone, quando sono caduti da 8 metri di altezza per il cedimento del tetto. I due sono un 29enne e un 32enne originari della Guinea. Hanno riportato varie ferite e sono stati trasferiti in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per assistere i sanitari inviati dal 118. I due sono stati immobilizzati per evitare torsioni che avrebbero potuto peggiorare le loro condizioni di salute. Presenti anche i carabinieri di Calcinaia e la medicina del lavoro dell'Asl Nord Ovest.