Crollo cantiere Firenze, mazzi di fiori per le vittime. Il punto sulle indagini

Dopo la fiaccolata di ieri sera di fronte al cantiere di via Mariti, questa mattina vari mazzi di fiori e cartelli sono apparsi nell'area transennata dove 5 operai hanno perso la vita e un sesto risulta ancora disperso tra le macerie.

Candele, disegni, cartelli, mazzi di mimose (il fiore per cui si festeggia la donna l'8 marzo inizialmente era stato usato per commemorare delle lavoratrici morte in un incendio a New York a inizio Novecento) e molto altro mostrano il sostegno della popolazione alle famiglie delle vittime e le rivendicazioni verso un lavoro equo, sicuro e senza sfruttamenti.

Nel frattempo, come detto, si cerca ancora l'ultimo disperso: Bouzekri Rachimi, 56 anni, marocchino. Tra ieri e oggi i vigili del fuoco sono riusciti a rimuovere la trave che ha ceduto, provocando il crollo a catena dei solai. Era necessario perché proprio quella trave si muoveva e rischiava di crollare. Dopo la rimozione, sono riprese le ricerche del disperso.



Le indagini: la trave non era stata ancora fissata, due operai erano irregolari

La procura della Repubblica di Firenze è stata in fermento anche nel fine settimana, per portare avanti le indagini sul caso. Dal Tgr Abruzzo, è emerso un dettaglio non da trascurare. Secondo il personale della ditta abruzzese in subappalto che ha fornito la trave incriminata del crollo, non era stato concluso il fissaggio, quando il personale di un'altra società avrebbe avviato la gettata di cemento nella stessa area, all'ultimo piano della struttura.

Si indaga anche sui lavoratori irregolari all'interno delle ditte in sub-appalto, decine e decine.

Mancano i permessi di soggiorno, servono dettagli sui contratti di assunzioni e le mansioni assegnate. Due degli operai deceduti infatti sembrano non assunti e non regolari.

Il controllo delle carte delle ditte in sub-appalto alla Aep di Pavia, capofila dell'appalto, potrebbe chiarire questo dettaglio importante. Quest'oggi si ipotizza il conferimento dell'incarico per l'autopsia dei quattro corpi.

Si cercano anche video del crollo, immagini che possano chiarire il posizionamento della trave maledetta. Anche la progettazione è sotto la lente degli investigatori.