Evento per la pace con Shalom a San Miniato

L'apatia generalizzata di fronte a tanta violenza ci mostra il volto di una complice indifferenza e di una crescente spaventosa disumanizzazione.

Non possiamo rimanere inerti,dobbiamo fare qualcosa. E’ urgente dopo due anni dall'invasione da parte dell'esercito russo dell’Ucraina e dal più grave atto terroristico del secolo consumatosi il 7 ottobre, l'effetto domino del quale continua senza sosta con la guerra in Palestina, moltiplicando vittime innocenti, senza pietà neppure per i bambini.

Ecco perché invitiamo tutti sabato prossimo 24 febbraio, anniversario dell'invasione dell'Ucraina, ad esprimere la nostra disapprovazione contro ogni guerra, ma anche a proclamare che la PACE è l'unica via perseguibile.

Ore 20 Cena a pane e acqua di condivisione per i bambini di Gaza alla sede di San Miniato

Ore 21 Piazza Bonaparte partenza della FIACCOLATA

Ore 21,30 Sosta di preghiera al Santuario del SS Crocifisso

ore 22 Sul piazzale della Rocca, messaggi di Pace al Mondo.

