Giuliano Amato a Pisa, intervento sulle Corti Costituzionali alla Normale

Si intitola “Le Corti Costituzionali nelle fragili democrazie del nostro tempo” l’intervento che Giuliano Amato terrà a Pisa, giovedì 22 febbraio alle ore 15 nel Palazzo della Carovana della Scuola Normale. La conferenza è pubblica, ed è organizzata dall’Associazione degli Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa. Alla luce della sua esperienza come giudice e Presidente della Corte costituzionale italiana (venne nominato giudice costituzionale nel 2013 e Presidente dal gennaio 2022 al settembre 2022), Amato parlerà del ruolo delle Corti Costituzionali come garanti dei diritti di tutti i cittadini, ma anche del rischio che corrono tali Istituti e di conseguenza i diritti delle persone nel mondo occidentale, sempre più incline ad autocrazia, tendenze a mettere in discussione gli impianti fondamentali delle democrazie moderne e in particolare i soggetti di controllo e bilanciamento dei poteri, come appunto le Corti costituzionali.

Temi che Giuliano Amato, insieme alla giornalista Donatella Stasio, affronta nel suo ultimo libro La Corte costituzionale nella società, edito da Feltrinelli.

Nato a Torino nel 1938, allievo del Collegio medico-giuridico di Pisa, Amato ha ricoperto molti ruoli istituzionali nella vita repubblicana italiana, tra cui quello di ministro e di Presidente del Consiglio. Da giudice costituzionale, ha redatto 171 decisioni, tra cui si ricordano quelle in materia di diritti fondamentali e diritto all’identità personale, come le pronunce sulla trasmissione ai figli del cognome materno, la sentenza che ha eliminato la necessità dell’intervento chirurgico per la rettifica anagrafica del genere e quella che ha esteso agli stranieri l’accesso al servizio civile. E ancora le pronunce in materia di prevenzione e di prestazioni assistenziali e previdenziali ai condannati, nonché quelle sull’ordinamento penitenziario minorile, quelle in tema di rapporti tra poteri dello Stato.

Si tratta del primo incontro di un ciclo organizzato dagli Amici della Scuola Normale Superiore, Associazione di enti e imprese volta a coadiuvare la Scuola Normale Superiore nelle proprie attività. La conferenza sarà anche trasmessa sul canale youtube SNS.

Fonte: Scuola Normale Superiore