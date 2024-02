Grande partecipazione all'evento degli Amici dell'Hospice

"Non dobbiamo aggiungere giorni alla vita ma vita a giorni che restano da vivere". Questa frase riassume bene la “Missione” (così l'ha definita Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio e il presidente della Società della Salute) dei medici, degli infermieri e degli operatori che si occupano di cure palliative presso l'Hospice San Martino a Empoli, una struttura inaugurata 4 anni fa e oggi a servizio dell'intero territorio dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno inferiore. Di quanto sia prezioso il lavoro di assistenza, fisica e psicologica, a sostegno dei malati all'interno di questa struttura se ne è parlato venerdì scorso in un incontro che si è tenuto nell'auditorium della Fondazione I Care a Fucecchio.

Come sostiene da 20 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità, “un'assistenza di buona qualità alla fine della vita deve essere riconosciuta come un fondamentale diritto dell'uomo”. Durante l'incontro a Fucecchio gli operatori hanno raccontato l'intrecciarsi del loro percorso professionale con le storie di vita di tanti pazienti di cui si sono presi cura all'interno dell'Hospice, fornendo risposte ai bisogni di malati e delle famiglie che chiedono un fine vita dignitoso per i propri cari, attraverso la prevenzione e il trattamento della sofferenza a fine di ridurre al minimo il dolore.

"L'incontro di sabato scorso – ha dichiarato Alessio Spinelli – è stato un momento veramente emozionante nel quale si è parlato di sanità ma soprattutto di umanità. Occorre far conoscere l'esperienza dell'Hospice San Martino a tutte le persone per comprendere quanto l'importanza di questo servizio sanitario ma anche per comprendere quanto potrebbe essere importante dedicare alcuni momenti della nostra giornata a riflettere su questi aspetti della vita. Sarebbe utile anche a ridurre le tensioni e i conflitti quotidiani che ci sono nella nostra società, una società sempre più frenetica".

All'incontro di sabato scorso, oltre a Spinelli, sindaco di Fucecchio nonché presidente della SdS Empolese Valdarno Valdelsa, sono intervenuti Andrea Messeri, Direttore UFC Coordinamento Cure Palliative USL Toscana Centro, Franco Doni, direttore della SdS, Paolo Amico, SOSD Coordinatore Sanitario Servizi Zona Empolese Valdarno Inferiore, Marino Lupi, Coordinatore AFT Fucecchio-Cerreto Guidi, Loriana Meini, Direttore SOC Assistenza Infermieristica Area Territoriale Empoli, USL Toscana Centro, Cinzia Casini, direttore UFS Cure Palliative e Hospice Firenze Empoli, Beatrice Galli, medico palliativista UFS Cure palliative Empoli. Oltre a loro è intervenuta tutta l’equipe professionale dell'Hospice San Martino formata da Eleonora Cocchini, Cinzia Bianco, Francesca Maggi, Raffaella Esposito, Maria Di Gioia Marco Vittori.

Per ulteriori informazioni sulle cure palliative i cittadini possono rivolgersi al proprio medico di famiglia oppure contattare l'Assistenza domiciliare – UCP (Distretto socio sanitario, via Rozzalupi 57 Empoli - tel. 0571 702739 - curepalliative.empoli@uslcentro.toscana.it) o direttamente l'Hospice San Martino, (via Alessandro Volta 64, Empoli - tel. 0571878540 – 0571878807 – hospice.empoli@uslcentro.toscana.it).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa