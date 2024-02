Incidente mortale a Prato: 85enne investe e uccide 82enne sul marciapiede

A Prato nella mattina di lunedì 19 febbraio un 82enne è morto dopo essere stato travolto sul marciapiede. L'incidente è avvenuto in via dell'Alberaccio, nel quartiere di San Paolo. Alla guida della vettura una donna di 85 anni che, secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia municipale, potrebbe aver innestato la marcia in avanti invece della retromarcia per uscire da un parcheggio sotto casa della vittima. La marcia sbagliata - fatta da auto col cambio automatico - avrebbe fatto sì che la vettura, invece di procedere verso il centro strada per uscire dal parcheggio, andasse in avanti sormontando il marciapiede e schiacciando il malcapitato contro il muro del fabbricato. Per l'82enne, che in quel momento era sceso a lasciare la spazzatura, non c'è stato niente da fare. L'auto è stata sequestrata, alla 85enne è stata ritirata la patente.