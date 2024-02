Tra le vigne di via Castiglioni, l'itinerario turistico (ora ripulito dai rifiuti)

In una giornata all'insegna della partecipazione e della valorizzazione del patrimonio ambientale, la comunità di Montespertoli ha potuto scoprire i nuovi cartelli turistici installati lungo Via Castiglioni.

Il progetto "Puliamo Via Castiglioni" ha visto la collaborazione di numerosi volontari, che hanno lavorato con impegno per ripulire e valorizzare questo percorso straordinario. La giornata di domenica appena trascorsa è stata anche perfetta per scoprire i rinnovati cartelli turistici informativi che arricchiscono l'esperienza di chi percorrerà Via Castiglioni.

"L’itinerario della Via di Castiglioni è stato aggiornato con nuovi pannelli e con l’installazione di due cornici panoramiche in alcuni punti strategici del percorso. Si tratta di un affascinante viaggio tra la storia, la natura e la cultura di questo territorio. Ogni passo offre infatti l’opportunità di scoprire i segreti di Montespertoli, perdendosi tra le antiche chiese, i resti di una vita contadina passata, i paesaggi che mutano inesorabilmente con il passare delle stagioni. Vi invitiamo a vivere il nostro territorio in modo autentico, scoprendo le bellezze che solo chi si prende il tempo di esplorare “a passo d’uomo” può cogliere" dichiara Alessandra De Toffoli, assessore alla Cultura e al Turismo.

Questo itinerario, che si sviluppa lungo una strada bianca vicinale di antica origine, offre non solo uno spettacolare panorama sulla Toscana centrale ma anche una ricca staoria che abbraccia il periodo medievale fino all'Ottocento. I nuovi cartelli, posizionati lungo il percorso, offrono strumenti utili per approfondimenti di vario taglio, tra cui aspetti storici, architettonici, geologici e naturalistici.

Il percorso inizia dal ponticino sul borro del Boscone, dove un cippo commemora il partigiano Settimo Agostini. Da qui, si snoda attraverso una collina quasi piatta, offrendo una straordinaria visibilità su coltivi, boschi e emergenze storico-architettoniche. Gli utenti potranno esplorare il territorio grazie ai nuovi cartelli informativi e approfondire la conoscenza tramite la tecnologia informatica (grazie alla presenza di QRCODE), rendendo Via Castiglioni un museo all'aperto accessibile a tutti.

Oltre ai nuovi cartelli turistici informativi posizionati lungo Via Castiglioni, sono state aggiunte due eleganti cornici strategicamente collocate lungo il percorso, offrendo ai visitatori l'opportunità di immortalare i momenti del loro viaggio attraverso paesaggi suggestivi e luoghi ricchi di storia.

I nuovi cartelli turistici sono ora pronti ad accogliere residenti e visitatori, guidandoli alla scoperta della via.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, si invita a consultare la pagina su visitmontespertoli: https://visitmontespertoli.it/via-castiglioni/

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa