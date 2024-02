Ospedale Le Scotte, importante donazione per l'ematologia

Importante donazione per l’Ematologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, a sostegno delle attività del reparto diretto dalla professoressa Monica Bocchia. A fine novembre, Carlotta Pometti, proprietaria di una tenuta del 1600, “Villa Boscarello”, situata al confine tra la Val d’Orcia e le Crete Senesi nel Comune di Trequanda, ha organizzato una serata di beneficienza in cui l’intero ricavato, circa 2mila euro, è stato donato all’associazione AIL di Siena e Grosseto, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi, a sostegno dell’Ematologia dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. L’evento, a cui hanno partecipato oltre cento persone, è stato organizzato in collaborazione con la dottoressa Camilla Baldoni, dietista del reparto, e con i ragazzi de “La Combriccola del Disco” che, con entusiasmo, hanno accompagnato musicalmente gli ospiti durante l’evento.

«Ringrazio di cuore gli organizzatori e tutti i partecipanti all’evento – ha detto la professoressa Bocchia – perché iniziative come questa evidenziano quanto siano importanti la generosità e l’altruismo di tante persone per raccogliere fondi a favore delle necessità e del miglioramento della qualità dei servizi per i pazienti ematologici, con il fondamentale sostegno dell’AIL di Siena e Grosseto, che ci è sempre accanto».

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa