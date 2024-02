Poppiano, ex compagni di classe si ritrovano dopo 62 anni

Il 17 febbraio 2024, dopo 62 anni, è suonata la campanella per 6 “ragazze” e 7 “ragazzi” poco più che settantenni, questa volta non per sedersi dietro ai banchi della “scuolina” ma per ritrovarsi poche ore insieme. Ragazzi e ragazze delle classi 1950, 1951 e 1952 si sono ritrovati a più di mezzo secolo di distanza dopo aver fatto le elementari assieme a Poppiano, poco fuori Montespertoli.

Nel 2014 fu organizzato un evento di compaesani più o meno giovani ai piedi del Castello Guicciardini di Poppiano e qualcuno di loro propose: “Ci ritroviamo noi compagni di scuola delle elementari?”.

Sono passati ben 10 anni e una di quelle ragazze si è messa in moto, ha telefonato ad alcuni di loro cercando collaborazione. Così Lilia, Gianna, Roberta, Vanna, Carla, Sandra, Roberto, Marcello V., Marco, Silvano, Moreno, Emilio, Marcello D., dopo tutti questi anni hanno trascorso delle piacevoli ore insieme tra ricordi e gioie, tutti presenti e in buona salute.

L'unica assenza è stata quella della maestra Angela allora diciottenne che raggiungeva il borgo di Poppiano per insegnare ai giovani. Un impedimento in extremis non l'ha fatta essere presente. Ma gli organizzatori vogliono replicare, la prossima volta con la maestra.