Primarie PD, Mastroianni su viabilità del centro: "Faremo studio. Coniugare esigenze tra chi lo abita e chi vi lavora"

Prosegue la campagna di ascolto e di confronto con i cittadini. Martedì 20 febbraio alle 21,30 all’ex Frantoio del Convento di San Francesco di San Miniato, sarà l’occasione per discutere insieme del presente e del futuro della nostra cittadina. Un presente caratterizzato soprattutto da un tessuto sociale ed economico che è cambiato molto, in particolare, in questo ultimo decennio. Di un futuro che dovremo governare affinché questo cambiamento sia sostenibile con la sua vivibilità.

La vivibilità del centro storico di San Miniato è un tema delicato, da affrontare senza allarmismi e faziosità. E’ semmai una questione che va seguita con la massima attenzione, con l’amministrazione che dovrà dialogare e confrontarsi sia con le categorie economiche che con i cittadini. Ritengo che occorre procedere per tappe, con una visione d’insieme, avendo chiari alcuni obiettivi essenziali. Il primo di questi non può che essere la mobilità, che dovrà essere regolata per rispondere sia alle esigenze di chi abita in centro storico, sia per chi vi ha un’attività imprenditoriale e quindi per chi di queste attività vuole usufruire.

Proporremo, attraverso un bando pubblico, la realizzazione di uno studio sulla mobilità e la fruibilità del centro storico, che possa dare soluzioni anche attraverso la creazione di parcheggi, viabilità complementari e forme di mobilità integrata. Una fruibilità regolamentata che inoltre dovrà essere in linea con le nuove tendenze dei consumi, caratterizzati da una forte domanda legata agli spazi all’aperto.

Salvaguardare il decoro, la vivibilità e l’identità del centro storico di San Miniato è stato sempre un primario obiettivo delle nostre amministrazioni, che in questi anni hanno condotto un’importante politica di riqualificazione e promozione. San Miniato, rispetto a tutti i centri storici dei comuni a noi vicini, ha vissuto un percorso decisamente in controtendenza. Mentre questi altri si sono svuotati di abitanti e di attività, deprezzati economicamente, il centro storico di San Miniato ha vista accresciuta la sua vitalità commerciale, la presenza turistica, la rivalutazione del patrimonio immobiliare.

Dobbiamo lavorare assieme per trovare il giusto equilibrio tra chi lo abita e chi vi lavora. Dobbiamo collaborare affinché non si disperda questo valore. E’ vero che l’offerta si è concretata “sul mangiare e bere”, peraltro originale, eterogenea e di qualità, ma in questi ultimissimi anni stiamo assistendo ad una costante diversificazione, con l’apertura anche di negozi di artigianato e di abbigliamento. Attività che vivono soprattutto grazie al flusso turistico ormai costante durante tutto l’anno. A questo si aggiunge anche una rete ormai strutturata e diffusa dell’ospitalità degli affitti brevi.

Tutti questi sono elementi che dovranno essere tenuti in considerazione, da condividere, senza prese di posizioni preventive allarmiste e di pancia, ma con gradualità, consapevoli che il tessuto economico non va messo in contrapposizione con i residenti. Dobbiamo, semmai studiare e sviluppare, anche attraverso occasioni di confronto ed approfondimento con la cittadinanza, soluzioni con l’obiettivo di arrivare a regole chiare, moderne, migliorative, che permettano prospettive di sviluppo

Fonte: Comitato Primarie- Vincenzo Mastroianni per le primarie a San Miniato del PD.