Siglata Convenzione tra LILT e Guardia di Finanza di Pistoia per la Promozione della Cultura della Prevenzione Oncologica

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia, Colonnello Stefano Lampone, e il Presidente della Sezione Provinciale di Pistoia della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), dottoressa Giulietta Priami, hanno firmato una convenzione presso la sede della LILT di Pistoia. Questa convenzione mira a promuovere e attuare la cultura della prevenzione oncologica, garantendo l'accesso a interventi di prevenzione primaria e secondaria ai membri attivi e in congedo del Corpo della Guardia di Finanza e ai loro familiari residenti nella provincia di Pistoia. Grazie a questa collaborazione, i militari e le loro famiglie potranno usufruire dei servizi offerti dal Centro di Prevenzione Oncologica LILT di Pistoia, che include consulenze mediche specializzate, prestazioni diagnostiche e terapie complementari. Questo accordo consente alla LILT di Pistoia di perseguire i suoi obiettivi istituzionali legati alla promozione della prevenzione oncologica, mentre la Guardia di Finanza aggiunge un importante servizio di assistenza e protezione sociale per il benessere del proprio personale sul territorio.

Fonte: Ufficio Stampa