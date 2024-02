Stasera pago io porta 'La bella e la bestia' al Verdi di Santa Croce

Stasera pago io, rassegna teatrale dedicata alle famiglie arrivata alla quattordicesima edizione, dopo il grande successo del primo appuntamento, venerdì 23 febbraio alle 21 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno propone un interessante spettacolo della compagnia Fontemaggiore La bella e la bestia con Chiara Mancini e Raffaele Ottolenghi, regia Massimiliano Burini.

Nel bel mezzo di una tempesta di neve Bella perde la strada e si ritrova in un roseto, davanti ad un castello dall’aspetto antico. Coglie una rosa, entra per chiedere riparo. Così comincia la celebre fiaba, qui riproposta in chiave contemporanea: Bestia non è un animale spaventoso, ma un uomo che si considera un mostro perché non accetta il suo aspetto.

Per questo si nasconde dagli altri, nel buio del suo castello. Bella viene imprigionata per aver colto una rosa ma la sua presenza nel castello riaccende le speranze di Bestia. In un lento percorso di avvicinamento fatto di giochi e confessioni, il carceriere e la prigioniera si riconoscono simili, sentono che hanno bisogno l’una dell’altra, capiscono di essere complementari come l’ombra e la luce. La capacità di guardare oltre alle apparenze darà loro occasione di raccontare i propri problemi e le proprie passioni, di mostrarsi per quello che sono, di ritrovare i loro nomi dietro ai cliché, di scoprire il desiderio di rimanere insieme. Adatto dai 6 anni

Il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti. L’originale formula prevede che siano i bambini a “pagare” l'ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, o durante le animazioni nei centri commerciali Coop.

La rassegna, un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro, prevede quattro appuntamenti sempre di venerdì in orario serale alle 21.

Il programma si conclude venerdì 1 marzo Anima blu, dedicato a Marc Chagall, produzione TamTeatro musica.

Mercoledì 21 febbraio, alla biglietteria del teatro dalle 16.30 alle 19.00 prevendita dello spettacolo in programma venerdì 23 febbraio.

Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.