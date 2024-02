Tenta di rubare in un garage e in uno studio professionale: arrestato 25enne

Arrestato 25enne ucraino per tentato furto e furto consumato a Piombino. Le indagini, condotte dai Carabinieri su ordine della Procura di Livorno, hanno collegato il giovane a due episodi avvenuti rispettivamente il 7 e il 16 gennaio. Nel primo caso, avrebbe tentato di forzare l'ingresso di un garage, mentre nel secondo avrebbe rubato diversi oggetti da uno studio professionale, dopo aver infranto una porta. Le prove raccolte hanno portato alla richiesta e concessione di custodia cautelare, considerando il rischio di reiterazione dei reati. Le misure preventive precedenti non hanno sortito effetto deterrente. La responsabilità penale sarà valutata in sede di processo.