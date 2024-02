Vedono i carabinieri e gettano la droga, arrestati a Firenze

Una pattuglia dei carabinieri, la sera del 17 febbraio, ha notato cinque individui in piazza Oriana Fallaci, che si sono alzati da una panchina e si sono allontanati velocemente alla vista della polizia. Due di loro, muovendosi più rapidamente degli altri, hanno attirato l'attenzione degli agenti, che li hanno inseguiti e bloccati. Prima di essere raggiunti, i due hanno gettato degli involucri contenenti hashish, subito recuperati dai militari. Durante la perquisizione, sono stati trovati ulteriori stupefacenti pronti per la vendita su entrambi. Si tratta di due tunisini di 35 e 22 anni, ai quali è stata sequestrata droga per un totale di 550 grammi e 210 euro, sospettati di essere provento dello spaccio. Sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e trasferiti al carcere di Sollicciano.

La notte successiva i carabinieri hanno notato un giovane marocchino su una bicicletta che ha cercato di fuggire in via del Gignoro. Dopo un inseguimento, è stato bloccato e trovato in possesso di cocaina, hashish e 150 euro in contanti. È stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.