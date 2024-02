Al via le attività dello studio di psicoterapia e pedagogia ALMA a Empoli

Con grande entusiasmo e con calorosa partecipazione, è stato inaugurato a Empoli lo studio della dott.ssa Irene Fontanarosa (Psicologa Psicoterapeuta), della dott.ssa Ginevra Lassi (Psicologa Psicoterapeuta) e della dott.ssa Eleonora Pianigiani (Pedagogista).

Lo studio di Psicoterapia e Pedagogia ALMA è una realtà multidisciplinare che rivolge i propri servizi a bambini, adolescenti e adulti, dove si uniscono più professioniste che operano nella stessa direzione, seppur attraverso discipline e approcci diversi.

Lo studio, recentemente ristrutturato, si compone di varie stanze pensate per rispondere alle differenti esigenze dei pazienti, dove luci, colori, arredi sono stati progettati per rendere l'ambiente accogliente ed attrezzato con gli strumenti utili ad offrire un intervento riabilitativo e terapeutico adeguato.

"Siamo molto felici per questo progetto, nel quale confluiscono i nostri percorsi di anni di studio e lavoro. La nostra collaborazione, iniziata anni fa, ci ha permesso di scoprire il valore del lavoro in equipe, crediamo molto nell’importanza e nell’efficacia del lavoro multidisciplinare e gli spazi offerti da Alma ci hanno adesso consentito di ampliare i servizi proposti e la collaborazione con ulteriori professionisti", affermano le responsabili dello studio, il cui lavoro è già avviato da anni sul territorio Empolese Valdelsa.

Lo staff si compone, ad oggi, di dodici figure, tra le quali: psicologhe-psicoterpeute, pedagogista, educatrici, logopedista, neuropsicomotricista, osteopata, dietiste, optometrista, psicomotricista e tutor dell’apprendimento. "L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona, in senso lato, ma anche offrire un servizio integrato ai pazienti/alle persone che si rivolgono a noi. Ognuno di noi ha le proprie specializzazioni e svolge la propria attività professionale, ma abbiamo anche la possibilità di collaborare in alcuni progetti, come i percorsi di gruppo in cui crediamo molto e che si sono rilevati negli anni molto efficaci".

Alma rappresenta non un inizio, ma la nuova forma di una realtà già attiva sul territorio e consolidata nel tempo, che si arricchisce di nuovi professionisti che affiancano in giorni specifici le responsabili dello studio, la dott.ssa Irene Fontanarosa, la dott.ssa Ginevra Lassi e la dott.ssa Eleonora Pianigiani.

Di seguito, la lista dei servizi offerti:

Psicologia e Psicoterapia

Psicoterapia età adulta ed età evolutiva

Sostegno psicologico

Trattamento Disturbi del Neurosviluppo

Servizio Autismo

Riabilitazione DSAp

Gruppi di regolazione emotiva

Pedagogia e Apprendimenti

Consulenza pedagogica - Sostegno alla genitorialità

Orientamento professionale

Tutoraggio dell’apprendimento - Training metodo di studio

Potenziamento Didattico DSA e BES

Servizio di educativa domiciliare

Avviamento all'utilizzo dei software

Logopedia

Riabilitazione e valutazione logopedica

Ritardi e disturbi del linguaggio

Disturbi della comunicazione e/o della voce

Deglutizione disfunzionale

Neuropsicomotricità

Interventi di Valutazione, Prevenzione e Riabilitazione per i principali disturbi del Neurosviluppo (Disturbo dello Spettro Autistico, Disabilità intellettiva e ritardo psicomotorio, Disturbi dell'attenzione e del comportamento, Disturbo della coordinazione e Disprassia Evolutiva, Disgrafia e Disturbi Specifici dell'Apprendimento, Disturbi neuromotori)

Psicomotricità relazionale

Percorsi di gruppo per bambini, adolescenti e adulti per favorire competenze senso-motorie, emotive, relazionali, espressive, cognitive e prassiche

Sviluppare potenzialità della persona, promuovendo benessere e mantenimento della salute e sostenendo una visione positiva del bambino come competente e creativo.

Alimentazione

Educazione Alimentare

Percorsi alimentari personalizzati

Supporto nutrizionale per patologia

Riabilitazione del comportamento alimentare

Trattamento nutrizionale delle persone neurodivergenti (autismo, ADHD)

Osteopatia

All'interno dello studio, è prevista una valutazione osteopatica, in giornate dedicate accessibili agli utenti gratuitamente, previa prenotazione.

Perché il nome ALMA

Il nome “ALMA” in spagnolo, indica l’anima.

Il termine “psicoterapia” letteralmente indica “la cura dell’anima”, in considerazione della sua etimologia, psiche, che deriva dal greco psyckè, che significa anima, e therapeia, che significa “io curo”. È cura dell’anima anche la pedagogia, che, scegliendo di educare, favorisce la fioritura della persona, pervenendo ad una pienezza di vita. Infine, il nome ALMA, come acronimo, raccoglie in sé l’aspetto multidisciplinare dello studio e delle aree di intervento che affiancano psicoterapia e pedagogia:

A pprendimenti

L inguaggio

M otricità

A limentazione.

Buon inizio a questo bel progetto e a questa nuova realtà!

Studio Alma Empoli

Via XI Febbraio, 143 - Empoli

Dott.ssa Irene Fontanarosa, psicologa psicoterapeuta, 3387002158

Dott.ssa Ginevra Lassi, psicologa psicoterapeuta, 3397177283

Dott.ssa Eleonora Pianigiani, pedagogista, 3381691476

studioalmaempoli@gmail.com

www.studioalmaempoli.it