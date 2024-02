Banda Sonora La Ginestra, matinée da tutto esaurito

Matinée da tutto esaurito organizzata dalla Banda Sonora La Ginestra insieme alla Ballet Academy e alla Scuola di Ballo Gioia, con la partecipazione straordinaria del Presidente Eugenio Giani a sostegno dei giovani talenti locali.

Il Teatro Politeama di Poggibonsi è stato il palcoscenico di un evento indimenticabile lo scorso fine settimana, quando la Banda Sonora La Ginestra ha unito le forze con la Ballet Academy e la Scuola di Ballo Gioia per regalare al pubblico una matinée da ricordare. Con una partecipazione massiccia, circa 170 artisti hanno incantato gli spettatori con una performance mozzafiato, che ha segnato un momento importante di integrazione, socializzazione, e beneficenza.

L'evento è stato aperto da un ospite illustre e inatteso: il Presidente Eugenio Giani, che ha voluto esprimere il suo sostegno ai 48 ragazzi dell'Istituto Comprensivo 1 di Poggibonsi. Questi giovani talenti, grazie a un bando regionale, hanno dato vita alla Junior Band, un'iniziativa che ha ricevuto ampio supporto e che promuove l'inclusione sociale attraverso la musica.

La giornata è stata caratterizzata da una profonda connessione con la musica, che ha svolto il ruolo di catalizzatore per la solidarietà e la cultura. L'incasso dell'evento, pari a 1750 euro, è stato devoluto all'Emporio della Solidarietà, dimostrando il potere unificante dell'arte nel contribuire al benessere della comunità.

Lo spettacolo si è sviluppato in due parti, entrambe ricche di emozioni e talento. Nella prima parte, il pubblico ha potuto godere di un repertorio variegato eseguito dalla Banda Musicale cittadina, accompagnato dalle coreografie dei ballerini e dalle recitazioni di tre giovani talenti che hanno portato in scena poesie coinvolgenti.

Nella seconda parte, il palcoscenico è stato dominato dai giovani partecipanti al progetto musicale ideato dalla Banda, sotto la guida del Maestro Biagio Mazzafera. L'entusiasmo e il talento di questi ragazzi hanno conquistato il pubblico, suscitando un applauso scrosciante e confermando il successo straordinario dell'intera giornata.

L'evento al Teatro Politeama non è stato solo un momento di spettacolo, ma anche un'occasione per celebrare l'arte, la solidarietà e il talento locale. Ha dimostrato che la musica ha il potere di unire le persone, superando ogni barriera e diffondendo gioia e speranza in tutta la comunità di Poggibonsi.