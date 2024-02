Carabiniere salva un 72enne colto da un malore con il massaggio cardiaco

Un maresciallo dei carabinieri in servizio presso la Stazione di Piombino ha praticato un massaggio cardiaco a un pensionato del posto, rianimandolo e salvandogli la vita. Il 18 febbraio scorso, intorno alle 11:00 del mattino, mentre passeggiava con sua moglie, il 72enne piombinese si è sentito improvvisamente male e ha perso i sensi. Le urla della moglie hanno attirato l'attenzione di tre carabinieri della vicina caserma, che hanno prontamente soccorso l'uomo. Uno di loro è rientrato in ufficio per prendere un defibrillatore, un altro ha cercato assistenza medica presso la pubblica assistenza locale, mentre il terzo ha allertato il servizio sanitario di emergenza. Il maresciallo Raffaele Pisacreta, comandante interinale della stazione e il più giovane dei tre, ha iniziato le manovre di rianimazione, continuando senza sosta fino all'arrivo del personale medico. Dopo cinque cicli di massaggio cardiaco, l'uomo ha ripreso coscienza e è stato trasportato in ospedale, dove è tuttora ricoverato in condizioni critiche ma stabili.