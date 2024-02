Droga importata dall'Albania, altri 7 arresti dai carabinieri

Sette in carcere e 3 con obbligo di dimora e divieto di allontanamento notturno: questi alcuni dei provvedimenti scaturiti questa mattina tra Firenze e Prato da parte dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, oltre a perquisizioni locali e telematiche verso altri 18 indagati. L'inchiesta è quella dello scorso 5 febbraio, dove le misure cautelari furono 83, per una banda criminale che importava cocaina, hashish e marijuana dall'Albania, sin dal 2018 fino all'estate 2022.

La droga veniva portata in dei camion modificati e riconducibili a ditte di trasporti regolari. I militari mugellani hanno costituito una squadra investigativa comune tramite Eurojust assieme alla polizia albanese, con il coordinamento della DDA di Firenze e della procura speciale SPAK di Tirana.

Già in passato erano state arrestate 34 persone, 20 delle quali lo scorso 27 giugno durante l’esecuzione di misure cautelari eseguite dalla polizia albanese, in quel territorio, assieme ai militari della compagnia di Borgo San Lorenzo. La droga sequestrata è stata: 39 Kg di cocaina, 55 Kg di hashish, 68 Kg di marijuana, 34 Kg di eroina. Sequestro anche di 4.300 € in contanti, 5 camion e una monovolume.