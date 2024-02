Elezioni a Scarlino, il sindaco Travison si ricandida

Francesca Travison, sindaco uscente del Comune di Scarlino, si ricandiderà a primo cittadino per continuare il lavoro degli ultimi cinque anni.

"Credo che il mio mandato non sia terminato - ha dichiarato in un video dove spiega le ragioni della sua ricandidatura -. A darne prova in queste settimane sono stati il supporto e l’incoraggiamento degli scarlinesi. I miei concittadini mi chiedono di continuare il lavoro intrapreso fino ad oggi e lo affermo con molta umiltà, la stessa umiltà con cui cinque anni fa ho scelto di mettermi a disposizione della mia comunità".

"Abbiamo affrontato insieme una pandemia mondiale che ha paralizzato per mesi la nostra quotidianità. Abbiamo raccolto insieme le forze per ripartire e subito dopo sono arrivate le guerre, prima in Ucraina ora anche a Gaza, conflitti che inevitabilmente hanno avuto e continuano ad avere riflessi negativi sull’economia mondiale. Il caro vita, la crisi occupazionale e ultima quella del settore chimico ci stanno mettendo a dura prova. Ma insieme ogni giorno abbiamo trovato la forza e le energie per andare avanti. Sono sempre stata a disposizione dei miei concittadini, senza mai tirarmi indietro e per questo, dopo un’attenta riflessione personale, ho deciso di mettermi di nuovo in gioco.

Abbiamo dato vita a tantissimi progetti, alcuni dei quali sono ancora in corso".

"Siamo riusciti a cambiare la rotta su tanti fronti, su altri stiamo ancora lavorando e mi piacerebbe portare a termine ciò che abbiamo iniziato. Gli scarlinesi lo sanno, lo abbiamo dimostrato: l’unico interesse che mi e ci ha spinto in questi anni è il bene della comunità. Ogni decisione presa, ogni atto approvato, ogni progetto, tutta l’attività è stata mossa dal profondo amore che ho e abbiamo per Scarlino. Alcuni tentativi non sono andati a buon fine, altri sono stati un successo, ma è innegabile che ci siamo stati e ci siamo impegnati tantissimo. L’ufficio del palazzo comunale è diventata la mia seconda casa: quella porta è sempre stata aperta e continuerà ad esserlo. Ho ascoltato e cercato soluzioni per tutti coloro che sono venuti da me, senza distinzione politica perché un sindaco è prima di tutto un cittadino a disposizione dei suoi concittadini".

"Per tutto questo - conclude - ho deciso di ricandidarmi a sindaco del mio paese, Scarlino, della mia comunità e del posto che per me è il più bello del mondo".

Fonte: Comune di Scarlino - Ufficio Stampa