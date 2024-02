Gianni Cenni candidato sindaco del centrodestra

E' Gianni Cenni il candidato sindaco del centrodestra. Sessanta anni, pratese, sposato, padre di due figlie, avvocato, Gianni Cenni guiderà la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Partito liberale italiano, Udc, Noi Moderati-Silli e liste civiche.

Il lancio ufficiale della candidatura coincide con l'avvio della campagna elettorale. Un lungo viaggio fatto di contenuti, proposte, ascolto, idee e apertura. Un viaggio che comincia sabato prossimo.

"Io sono Gianni", nella sua semplicità e sostanza, è il titolo scelto per questo primo evento pubblico: un'occasione per conoscere e scoprire il protagonista del nuovo progetto di governo per Prato.

L'appuntamento, aperto a tutti, è sabato 24 febbraio, alle 15.30, allo spazio 'il Garibaldi' (via Garibaldi 69, Prato).

