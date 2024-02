Morire a 20 anni non è concepibile. Lo strazio che sta vivendo la famiglia Sabatini per la scomparsa del figlio Lorenzo è indicibile. Questo pomeriggio, alle 16 alla chiesa parrocchiale di Stabbia, si terranno i funerali del giovane venuto a mancare dopo un malore improvviso e che non ha lasciato scampo mentre si trovava a casa dei nonni, proprio nella frazione cerretese. La famiglia Sabatini è originaria di San Baronto, sui colli di Lamporecchio. Lorenzo Sabatini era un giovanissimo ben voluto e amato, sul lavoro (aveva un ruolo dirigenziale nell'azienda di famiglia), tra la gente e in campo. Ha giocato infatti con i biancazzurri della Lampo, creando un derby nel derby con il fratello più giovane Leonardo quando quest'ultimo era alla Meridien prima della fusione dei due team. In questa stagione era finito all'Asd Montespertoli, in eccellenza. Come riporta Pistoia Sport, che per primo ha lanciato la notizia, Leonardo è riuscito ad andare in rete sabato nel match della Lampomeridien, dedicando il gol al fratello scomparso.

Lorenzo e Leonardo Sabatini, al tempo del derby lamporecchiano (foto Pistoia Sport)