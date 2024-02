Operai salgono sul tetto di un capannone in costruzione per protesta: "Non ci pagano da mesi"

Sette operai egiziani di una ditta milanese di cartongesso hanno occupato il tetto di un capannone in costruzione a Pietrasanta, minacciando di non scendere finché non fossero stati pagati, lamentando mancati pagamenti da parte della ditta per cui lavorano. Dopo una trattativa, è stato effettuato un pagamento tramite bonifico e gli operai sono scesi. La controversia è stata risolta grazie all'intervento dell'impresa titolare del cantiere, che ha versato le somme dovute.