Parcheggio Santa Maria a Monte, i comunisti: "Da 10 anni nessuna soluzione alternativa"

Il parcheggio per il nostro centro storico e più in generale per tutto il Paese senza il quale rilanciare seriamente la vita commerciale-artigianale inteso come botteghe resta la vera sfida ancora più che mai attuale per chi amministra il nostro Comune.

Le maggioranze di Centro-Destra che da oltre 10 anni governano la cosa pubblica devono gran parte del loro successo elettorale proprio nell’aver condotto anni addietro una battaglia contro il parcheggio sotterraneo in Piazza della Vittoria proposta dall’allora giunta Turini, con l’impegno verso i cittadini di risolvere il problema con soluzioni alternative. Ad oggi purtroppo dopo passati 10 anni possiamo affermarne il loro fallimento totale su questo problema.

Per correttezza dobbiamo dire che l’unico progetto presentato pubblicamente alla cittadinanza qualche anno fa è stato quello del Partito Repubblicano.

Nel nostro centro storico da quando iniziarono gli scavi archeologici oltre 35 anni fa con la giunta Diomelli crediamo che siano stati spesi alcuni milioni di Euro per migliorare e attirare turisti e questo ne riconosciamo i meriti, ma tutto questo senza un serio progetto di un grande parcheggio rischia di vanificare gli obbiettivi che tutti ci auspichiamo per rilanciare il tessuto socio economico stabile e funzionale ai vari soggetti che ci credono e ci investono e ai suoi residenti.

La Casa dei Comunisti