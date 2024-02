Scoperta una necropoli con quasi 170 tombe durante i lavori al Viola Park

Durante i lavori di costruzione del centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli, è stata scoperta una necropoli con quasi 170 tombe contenenti oggetti funerari. Il ritrovamento è stato annunciato in occasione della presentazione della nuova edizione di Tourisma - Salone Archeologia e turismo culturale, organizzato da Archeologia Viva. Le testimonianze archeologiche comprendono una piccola comunità villanoviana, una fattoria romana, una strada e due gruppi di tombe, per un totale di 168 deposizioni. Le attività sul campo si sono concluse con la protezione delle strutture e il loro risepolimento per consentire la conclusione dei lavori del centro sportivo. Tra i reperti trovati ci sono oggetti d'uso personale, lucerne, pedine, dadi, balsamari di vetro e orecchini d'oro. La soprintendente Archeologia di Firenze, Antonella Ranaldi, ha sottolineato l'importanza di comunicare queste scoperte e ha menzionato che alcuni reperti sono conservati presso la soprintendenza, mentre gli scheletri sono a Scandicci e presso il Viola Park.