Tre Zeta Group di San Miniato acquisisce il Tacchificio Pienne e apre a Montelupo

Continua la crescita per linee esterne di Tre Zeta Group, da oltre 50 anni punto di riferimento nella produzione di suole di scarpe di lusso, che acquisisce 100% del Tacchificio Pienne, società specializzata nella produzione di tacchi, zeppe, plateau, zoccoli in legno e accessori per calzature formali da donna, con cui il Gruppo rafforza ulterio’rmente il presidio della catena del valore della struttura della scarpa formale e l’offerta di prodotti, materiali e servizi ai clienti.

Fondato nel 1966 a Montevarchi (Arezzo), da Duilio e Sira Palazzini, Pienne è specializzata nella produzione di tacchi e zoccoli in legno per calzature femminili per i più importanti brand del lusso mondiale. A partire dal 1985, la seconda generazione, formata dai figli Antonella, Mauro e Massimo Palazzini, oltre che da Roberta Nistri e Raffaella Calò, avvia un percorso di crescita strutturato e focalizzato sempre più sull’eccellenza di un prodotto completamente Made in Italy, grazie all’utilizzo di materie prime esclusivamente italiane. La Società, che ha oggi circa 30 dipendenti, ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa €8 milioni, cresciuto tra il 2019 e il 2022 con un CAGR del 16%.

“Con questa operazione completiamo il presidio della filiera della struttura della calzatura formale, un traguardo importante che abbiamo raggiunto integrando lavorazioni innovative e sostenibili, sia in termini di materiali che di componenti e prodotti. Obiettivo ultimo della nostra strategia di sviluppo è la creazione di un Gruppo in grado di rappresentare un unico interlocutore “one-stop-shop” per i brand del lusso, soddisfacendo tutti i bisogni nella realizzazione della creatività dei loro stilisti grazie al saper fare delle migliori eccellenze del settore, che ci permettono di offrire sempre più alti standard di servizio e migliorare le performance in termini di prodotto, tempistiche e sostenibilità. Anche per questo valore simbolico dell’operazione, che chiude il primo ciclo di crescita nella filiera, sono particolarmente lieto di dare il benvenuto in Tre Zeta alla famiglia Palazzini e a tutto il loro team”, commenta Fabrizio Mecheri, CEO di Tre Zeta Group.

Massimo Palazzini, in rappresentanza di tutta la famiglia che guida Tacchificio Pienne, aggiunge: “Abbiamo trovato in Tre Zeta un partner con cui condividiamo una visione strategica di lungo periodo orientata alla qualità e all’innovazione, e con cui siamo certi che riusciremo a collaborare per crescere ulteriormente, portando all’interno del Gruppo la nostra lunga e riconosciuta esperienza. Insieme, integrando i nostri prodotti e il nostro know-how potremo creare sinergie importanti a beneficio di tutti”.

Marco Morgese, Founding Partner di Koinos Capital, conclude: “È la quinta operazione dal nostro ingresso in Tre Zeta, un traguardo importante che arriva anche più rapidamente di quanto avessimo immaginato. Un ottimo segnale perché, oltre a riconfermare la capacità del management, conferma la nostra visione del bisogno e del desiderio che tanti ottimi imprenditori hanno di entrare a far parte di un progetto industriale molto ambizioso e solido che ci porterà a creare il Gruppo di riferimento nel settore calzaturiero per tutti i brand del lusso. Ora che la prima parte di presidio della filiera è stata completata, potremo guardare alle numerose proposte che ci arrivano in ottica di ulteriore consolidamento dei singoli segmenti”.

A seguito di questa acquisizione il Gruppo si appresta a inaugurare un nuovo reparto modelleria nella sede di Montelupo Fiorentino, che ospiterà tutte le lavorazioni relative a suola, tacco e soletta. Questo offrirà ai clienti un unico interlocutore completamente integrato per tutte le componenti della struttura della scarpa, accelerando i tempi di sviluppo ed elevando ulteriormente gli standard di servizio. Una strategia che permetterà al Gruppo di consolidare ulteriormente il robusto trend di crescita raggiunto nel 2023.

Il piano industriale a cui il Gruppo sta dando rapida esecuzione è partito a fine 2021 con l’ingresso in Tre Zeta di Koinos Capital - SGR indipendente di Private Equity che si distingue per l’approccio imprenditoriale con investimenti orientati a trasformare piccole eccellenze dell’industria italiana in leader internazionali - e oggi, a distanza di poco più di due anni, ha generato importanti risultati.

L’acquisizione di Pienne è la quinta dall’ingresso di Koinos Capital nel 2021, e segue quella di Walking World (realtà marchigiana specializzata nella produzione di fussbett e riempitivi per suole in poliuretano espanso e con film), del Solettificio Do.Gi. (specializzata nella produzione di sottopiedi per calzature formali da donna); di Stil Stampi (eccellenza nella produzione di stampi in alluminio per suole) e di Suolificio Magonio (primaria realtà nelle suole per il mondo formale).

Tre Zeta Group è stata assistita da Russo De Rosa Associati per gli aspetti fiscali, da Alpeggiani Studio Legale per gli aspetti legali, da Bernoni Grant Thornton per la due diligence finanziaria e da Ramboll per quella ambientale.

Fonte: Ufficio Stampa