Truffe: continuano gli incontri dei carabinieri con la cittadinanza, particolare attenzione agli anziani

L'Arma dei Carabinieri si impegna a livello nazionale nel contrasto e nella prevenzione delle truffe, soprattutto quelle rivolte agli anziani. Il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno ha avviato una campagna informativa per sensibilizzare sulla questione e fornire indicazioni pratiche per evitare di essere vittime di questo tipo di reato. Un incontro è stato organizzato presso l'Auser di Livorno il 14 febbraio, dove il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile ha dato consigli utili per difendersi dalle truffe più comuni e ha distribuito brochure informative. Sono stati illustrati esempi pratici per riconoscere potenziali truffatori e segnalarli alle autorità competenti. Si invita la popolazione a denunciare qualsiasi tentativo di truffa e a segnalare situazioni sospette. Altre iniziative simili sono in programma e sono aperte a tutti i cittadini.