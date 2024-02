Abc, l’Under 14 Elite vince il derby

Successo lontano da casa per i ragazzi di Giovanni Corbinelli che sul parquet dell’Use Basket portano a casa il derby di ritorno per 39-48. Una vittoria importante in uno scontro diretto, che ribalta anche il -5 subito nel match di andata (66-71), giunta al termine di una gara di rincorsa fino al 30′ e poi girata con sostanza e solidità nell’ultimo quarto di gioco. Grande equilibrio in avvio, con la prima frazione che si chiude in perfetta parità (11-11). A cavallo tra il secondo ed il terzo quarto sono i padroni di casa che provano ad indirizzare il match toccando il 34-25 al 30′. Ma proprio nel momento più difficile i gialloblu salgono in cattedra e girano completamente l’inerzia: ne emerge un ultimo tempino a senso unico, con un parziale di 5-23 che mette i due punti sulla via di Castello.

Prossimo impegno domenica 25 febbraio alle 9.30 al PalaBetti contro Pistoia.

USE BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 39-48

Tabellino: Giovannoni 2, Pirrone, Bianchi ne, Arnoldi 2, Pagliai 28, Bufalini 1, Pannocchi ne, Barnini 14, Di Carlo, Capuana ne, Di Vilio 1. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 11-11, 10-7, 13-7, 5-23

Fonte: Abc - Ufficio stampa