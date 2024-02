Lutto nel calcio fiorentino, è scomparso a 48 anni Alessio Rapezzi

Un uomo di 48 anni è morto per un malore a Sharm El Sheik, in Egitto. Si chiamava Alessio Rapezzi, era originario di Campi Bisenzio. Era in vacanza assieme alla compagna quando, nei giorni scorsi, se ne è andato all'improvviso. Lascia una figlia di diciannove anni. I familiari sono in queste ore in Egitto per le pratiche burocratiche prima del rientro della salma, per poi fissare i funerali.

Rapezzi era rappresentante di macchinari medici ma soprattutto era molto conosciuto come dirigente calcistico. Molto stimato, era al Signa 1914 come responsabile della scuola calcio. In passato aveva giocato con le maglie di Sorms, Lanciotto e San Lorenzo prima di appendere gli scarpini al chiodo. In tanti lo ricordano sui social, c'è forte commozione nella Piana Fiorentina.