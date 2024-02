Anci, poste: incontro tra Biffoni e i sindacati

Incontro ieri tra il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni e i rappresentanti sindacali del settore postale di Slc Cgil , Slp Cisl e Uil Poste; al centro del confronto, l'ipotesi di una possibile ulteriore privatizzazione di Poste Italiane, che potrebbe mettere a rischio uffici, sportelli e posti di lavoro attualmente garantiti sul territorio. “Come sistema dei Comuni siamo sempre pronti a discutere di tutto, ma saremo attenti e vigili e non permetteremo mai che vengano smantellati servizi indispensabili per i cittadini; come del resto abbiamo sempre fatto negli anni passati, quando si volevano chiudere gli uffici e riuscimmo a fermare quello scellerato disegno”.

Fonte: Anci - Ufficio stampa