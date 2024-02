Ben due nuovi scuolabus per Fucecchio, finanziati da Ministero e Regione

Si amplia il parco dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale e scolastico messi a disposizione dal Comune di Fucecchio. Due, infatti, i nuovi autobus che l'amministrazione comunale ha inaugurato questa mattina davanti alla scuola media “Montanelli Petrarca” alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, della vicesindaca Emma Donnini e dell’assessore all’ambiente Valentina Russoniello. Si tratta di un pulmino da 38 posti alimentato a metano e di uno più piccolo, da 20 posti, alimentato a gasolio, acquistati grazie ad un finanziamento totale di 220 mila euro ottenuto in parte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e in parte dalla Regione Toscana. Presenti, durante l’inaugurazione, anche i ragazzi e le ragazze delle classi terze, che hanno suonato l’inno italiano e quello europeo.

“E’ importante continuare ad investire nelle scuole e su tutto l’indotto – commenta il sindaco Alessio Spinelli -, in particolare sul trasporto pubblico locale e scolastico che rappresenta un elemento di primaria necessità. Andiamo avanti per migliorare i servizi erogati alla comunità di Fucecchio”.

“E’ stata una mattina di festa insieme ai ragazzi e alle ragazze della scuola – prosegue la vicesindaca Emma Donnini -, durante la quale abbiamo risposto a quello che è un obiettivo politico importante, ovvero garantire un trasporto scolastico di qualità con mezzi nostri e con autisti che rappresentano dei punti di riferimento per le famiglie e per gli studenti. Ma non solo, perché con questi due nuovi mezzi possiamo migliorare anche il trasporto pubblico locale, offrendo un servizio più adeguato alle persone e allo stesso tempo sostenendo l’ambiente”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa