Capodanno cinese a Palazzo Leggenda, lettura bilingue per promuovere la tradizione

La biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, in collaborazione con Andrea Scibetta, docente di lingua cinese all’Università per Stranieri di Siena e Zhu Zhaojie di New Generation Club, organizza per sabato 24 febbraio 2024, dalle 16.30 in poi, un'iniziativa per festeggiare il Capodanno cinese e l'arrivo dell'anno del Drago nei locali di Palazzo Leggenda. In tale occasione verranno promosse attività di divulgazione sulle tradizioni legate al capodanno cinese e allo zodiaco cinese e verrà promossa un'attività di lettura bilingue cinese-italiano di una leggenda legata al drago.

“Conoscere le tante culture che abitano le nostre città è fondamentale per la coesione di una società composita che troppo spesso, nella diversità, ritrova l’alibi per alimentare l’odio e l’intolleranza verso gli altri - sottolinea il vicesindaco del Comune di Empoli, Fabio Barsottini - Questa iniziativa realizzata con la biblioteca e l’associazione New Generation Club dimostra ancora una volta che Empoli sa essere un città aperta e che attraverso l’ascolto e lo scambio di conoscenza dei vari costumi, religioni e culture è possibile promuovere l’integrazione tra i popoli per una società più coesa e capace di apprendere il valore pace”.

L’EVENTO - Sabato 24 febbraio, alle 16.30 si terrà l’iniziativa dedicata al Capodanno cinese per festeggiare insieme l’anno del Drago, tra leggende e tradizioni. In apertura, i saluti istituzionali ai quali seguiranno una introduzione alle attività che si svolgeranno, la breve presentazione del Capodanno cinese e l’anno del Drago con Andrea Scibetta e Zhu Zhaojie. Spazio poi a un approfondimento sulle tradizioni legate al festeggiamento del Capodanno cinese, con scrittura caratteri inaugurali e spiegazione di espressioni idiomatiche. Il pomeriggio proseguirà alle 17.30 con lettura bilingue cinese e italiano della leggenda dell’amicizia tra il Drago e il Topo nello Zodiaco cinese. Attività per bambini dai 5 ai 10 anni. L’ingresso è libero.

Fonte: Ufficio Stampa