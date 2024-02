Elezione che vai candidato su Vespa/500/camper che trovi

La campagna elettorale è il periodo delle promesse, di quello che si potrà fare una volta eletti, dell'ottimismo, dell'esserci sempre, del farsi vedere tra la gente.

È il periodo in cui si stringono accordi. È anche il periodo in cui l'ottimismo è al 99% e il pessimismo non c'è.

È un periodo che indica cambiamento e movimento.

Così nelle campagne elettorali si cura maniacalmente l'immagine del candidato e spesso lo si rappresenta a bordo di un mezzo di trasporto.

Vediamo alcuni esempi relativi alle elezioni degli ultimi 15 anni.

Il candidato sindaco di Pontedera della destra (nel 2019 e nel 2024), Matteo Bagnoli, ha fatto più volte riferimento alla Vespa, vero simbolo cittadino. Eccolo con la Meloni nel 2019 e oggi, da solo.

Sempre a Pontedera, 10 anni fa, l'attuale vicesindaco Alessandro Puccinelli era in bici.

Mentre invece, restando a Pontedera, l'attuale sindaco e aspirante al secondo mandato, Matteo Franconi, cinque anni fa non pensava a un mezzo di trasporto ma alla corsa...

Rimanendo in ottica PD, Antonio Mazzeo, attuale presidente del Consiglio regionale della Toscana, quattro anni fa si fece vedere in giro con questa vecchia Fiat 500.

Ma sono tantissimi i politici, sia locali che nazionali, che hanno usato i mezzi di trasporto come metafora del movimento. Qui sotto Nardella e Mattarella all'inaugurazione di un tratto di tramvia a Firenze.

Altri esempi: sia Enrico Rossi che Matteo Renzi hanno utilizzato per alcune loro campagne elettorali dei camper, l'ex sindaco di Pisa Marco Filippeschi utilizzò nel 2013 un'auto elettrica.

Il fatto più simpatico riguarda però le elezioni europee del 2019: a Pisa un mezzo che trasportava una vela con l'immagine dei candidati della Lega Nord rimase incastrato sotto all'acquedotto Mediceo.

E voi ricordate altri episodi simili?