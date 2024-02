Elezioni, Susanna Cenni presenta la candidatura a Poggibonsi

Partirà ufficialmente giovedì 22 febbraio, presso la sala La Ginestra (ex Giardino d’inverno) alle ore 18:30, la campagna elettorale di Susanna Cenni. La candidata sindaca del Partito Democratico di Poggibonsi si presenterà alla cittadinanza in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024.

"L’Assemblea comunale del Partito Democratico di Poggibonsi ha indicato all’unanimità il nome di Susanna Cenni - afferma la Segretaria PD Lore Lorenzi - una donna con un’esperienza politica importante che ha raccolto la sfida mettendosi a disposizione della comunità. Il Partito ha affrontato nei mesi scorsi un cammino di discussione e confronto che ha portato all’individuazione di una figura unitaria con doti di autorevolezza e riconoscibilità politica, nonché capacità di ascolto, inclusività e relazioni. Una disponibilità che arriva in una fase importante quanto delicata, dopo 10 anni di un’amministrazione che ha dato un cambiamento significativo alla città. Voglio per questo ringraziare David Bussagli e tutta la giunta per il lavoro svolto in questi anni".

"Invito la comunità di Poggibonsi a partecipare alla presentazione di giovedì – conclude Lorenzi - sarà il punto di partenza di un percorso collettivo a cui tutta la cittadinanza potrà portare un contributo".