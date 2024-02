Empoli Fencing Club, ottimi risultati dalle giovanili

Bei risultati da parte dell'Empoli Fencing Club, l'ex Club Scherma Empoli riformato dal maestro Agostino Gerra nel 2022. La società dilettantistica iscritta alla Fis e al Coni con il suo settore giovanile sta portando avanti ragazzi e ragazze di livello nel panorama schermistico.

Tra tutti Samuele Rossi, classe 2013. Dopo il debutto in un Grand Prix nella sua categoria a Ravenna, è divenuto negli scorsi giorni campione toscano dopo i regionali di Massa. Già alla prima gara nazionale è finito 14esimo in Italia. Tra gli altri nomi anche Lorenzo Gerra, figlio del maestro, che dai Regionali Assoluti di Pontedera si è qualificato per i campionati nazionali di Catania.

Empoli Fencing Club continua sia a livello agonistico che educativo, con progetti al Calasanzio e al Santissima Annunziata.