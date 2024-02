Fiorentina, Kouame positivo alla malaria

Christian Kouame, calciatore della Fiorentina, ha contratto la malaria. L'attaccante era tornato in patria in Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa, vinta in finale contro la Nigeria. Rientrato a Firenze, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio non si è sentito bene e si è sottoposto al test.

In una nota dei viola si legge che Kouame "in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni".