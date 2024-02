Gli ospiti e il programma della 4a edizione di "Pensavo Peccioli"

Ecco i nomi degli ospiti della quarta edizione di Pensavo Peccioli, a cura di Luca Sofri.

Ospiti: Paola Turci, Francesco Costa, Corrado Fortuna, Eva Giovannini, Marino Sinibaldi, Roberto Burioni, Donatella Di Pietrantonio, Piero Dorfles, Stefano Nazzi, Donato Carrisi, Chiara Valerio, Cecilia Sala, Giacomo Papi, Lia Capizzi, Christian Rocca, Eugenio Cau, Ilaria Gaspari, Matteo Caccia, Alessandra Tedesco, Michele Serra, Antonio Manzini, Antonio Franchini, Massimo Polidoro, Elena Loewenthal, Luca De Gennaro, Valeria Parrella, Amedeo Balbi, Giorgio Zanchini, Diego De Silva, Il Trio Malinconico.

Insomma scrittori, giornalisti, divulgatori, artisti, esperti ed osservatori delle cose del mondo, si ritrovano a Peccioli (Pisa), da venerdì 8 a domenica 10 marzo, per la quarta edizione di Pensavo Peccioli.

Il manifesto di questa edizione è stato realizzato dall'illustratore italiano contemporaneo, Emiliano Ponzi.

Location degli appuntamenti:

il Palazzo Senza Tempo

La nuova Galleria dei Giganti , l’ex fabbrica trasformata in un luogo di cultura ed eventi

, l’ex fabbrica trasformata in un luogo di cultura ed eventi Il Cinema Passerotti

Il Centro Polivalente

IL PROGRAMMA

- Venerdì 8 marzo

Ore 17, Cinema Passerotti

Roberto Burioni

Cosa ci dice la scienza

Ore 18, Palazzo Senza Tempo

Chiara Valerio con Marino Sinibaldi

Chi dice e chi tace, Sellerio

Ore 19, Galleria dei Giganti

Francesco Costa con Luca Sofri

Il nuovo secolo americano

a partire da Frontiera, Mondadori

Ore 21, Cinema Passerotti

Paola Turci con Luca Sofri

Mentre saluto l’inverno

- Sabato 9 marzo

Ore 10.30, Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri con Francesco Costa

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

Ore 12, Palazzo Senza Tempo

Renzo Macelloni, Marino Sinibaldi e Luca Sofri

Premio Vero

Per libri che raccontano e spiegano la realtà

Ore 14.30, Cinema Passerotti

Christian Rocca con Eugenio Cau

Ricordando l’Ucraina

Ore 15, Palazzo Senza Tempo

Antonio Franchini con Giorgio Zanchini

Il fuoco che ti porti dentro, Marsilio

Ore 15.30, Centro Polivalente

Donato Carrisi con Alessandra Tedesco

a partire da L’educazione delle farfalle, Longanesi

Ore 16.30, Palazzo Senza Tempo

Ilaria Gaspari con Matteo Caccia

La reputazione, Guanda

Ore 17, Cinema Passerotti

Piero Dorfles con Giorgio Zanchini

Chiassovezzano, Bompiani

Ore 17.30, Centro Polivalente

Donatella Di Pietrantonio con Eva Giovannini

L’età fragile, Einaudi

Ore 18, Palazzo Senza Tempo

Lia Capizzi con Luca Sofri, Eric Fantazzini, Martina Guiggi e Vittoria Guazzini

Cose spiegate bene. L’importante è partecipare, Il Post e Iperborea

Ore 18.30, Cinema Passerotti

Il sangue è ancora freddo

Stefano Nazzi e Giacomo Papi raccontano e leggono A Sangue freddo , il grande romanzo di Truman Capote

-Domenica 10 marzo

Ore 10.30, Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri con Michele Serra

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

Ore 12, Cinema Passerotti

Massimo Polidoro racconta Piero Angela con Amedeo Balbi

La meraviglia del tutto, Mondadori

Ore 15, Palazzo Senza Tempo

Elena Loewenthal con Luca Sofri

Breve storia (d’amore) dell’ebraico, Einaudi

Ore 16, Centro Polivalente

Antonio Manzini con Stefano Nazzi

Tutti i particolari in cronaca, Mondadori

Ore 16.30, Palazzo Senza Tempo

Valeria Parrella con Ilaria Gaspari

Piccoli miracoli e altri tradimenti, Feltrinelli

Ore 17.30, Centro Polivalente

Cecilia Sala

L'incendio (Mondadori)

Ore 18, Palazzo Senza Tempo

Luca De Gennaro con Corrado Fortuna

Alternative generation 1991-1995, Rizzoli

Ore 18.30, Cinema Passerotti

Il Trio Malinconico

Diego De Silva (voce), Aldo Vigorito (contrabbasso), Stefano Giuliano (sassofono)

Reading di musica e parole

"Tre giorni per saperne di più - ha spiegato Luca Sofri, direttore artistico di Pensavo Peccioli - pensare di più, pensare meglio. #PensavoPeccioli è un annuale cauto approccio per capirlo, preoccupato ma non sfiduciato, e per guardare il mondo intero da una dimensione familiare e tangibile come quella di una piccola comunità, di un luogo concreto. Tre giorni di incontri con persone che osservano e raccontano le cose, che provano a capirle e spiegarle, ospiti di una cittadina che è attenta da decenni a quello che succede e a come farne bene comune, per sé e per gli altri. Ne abbiamo, da dire, e da ascoltare".

Precisa il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni: "Dall’8 al 10 marzo 2024 si terrà a Peccioli la quarta edizione del festival nato per volontà del Comune di Peccioli e della Fondazione Peccioliper con la direzione artistica di Luca Sofri. Oggi i temi internazionali, dalla guerra in Medioriente e in Ucraina alle relazioni con la Cina, hanno un impatto sempre più immediato sulle nostre comunità e sulla nostra vita. Dobbiamo quindi essere in grado di conoscere e fronteggiare questi argomenti per capire il contemporaneo e dare il nostro contributo sui grandi avvenimenti che ci influenzano. Pensavo Peccioli è l’occasione per discutere in una dimensione piccola e concreta i cambiamenti in atto, nel contesto di un borgo toscano come Peccioli sempre fortemente proiettato verso il futuro".

"Sono convinto che l’atto di capire abbia un senso principale per l'individuo ancora prima che per la collettività – aggiunge Emiliano Ponzi, l’autore del Manifesto -. Farsi un’idea verosimile del mondo, prenderne consapevolezza, determina le nostre scelte perché scelgo sempre e solo in base alle informazioni che ho. E questo impatta su tutto il mio vivere: su come cresco, chi frequento, chi amo e chi odio e le fazioni a cui appartengo. Credere alle informazioni è spesso un atto di fede, un salto nel vuoto; e dunque il dialogo e il confronto senza preconcetti è l’unico modo per capirci qualcosa".

Il programma è a cura di Luca Sofri. Pensavo Peccioli è organizzata dalla Fondazione Peccioliper, con il sostegno di Belvedere Spa e in partnership con Il Post. Gli incontri sono gratuiti e ad accesso libero fino ad esaurimento posti.