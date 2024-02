Il paradiso dei calzini spaiati, la premiazione del concorso a Fucecchio

Giunge al termine il concorso "Il paradiso dei calzini spaiati", promosso dalla Fucecchio Servizi Srl, società in house del Comune di Fucecchio, e nato come un percorso culturale, letterario ed artistico con una precisa missione: creare un vero e proprio manuale della diversità, scritto interamente dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole di Fucecchio. Un’esperienza che ha visto una grande partecipazione da parte sia degli studenti che del corpo docente, non soltanto nella produzione dei lavori in gara ma anche durante la grande festa dei calzini spaiati, svoltasi in tutte le scuole di Fucecchio nella settimana 29 gennaio – 5 febbraio, quando ricorreva appunto la Giornata dei calzini spaiati.

Sabato 24 febbraio, alle ore 10, al Teatro Pacini, in programma la coronazione di questo percorso, fortemente voluto al fine di evidenziare quale mondo meraviglioso si nasconda dietro gli occhi dei più piccoli e quanti insegnamenti riescano a dare ai più grandi. Durante l’evento, al quale parteciperanno la vice sindaca Emma Donnini, la dirigente dell’Istituto Comprensivo Fucecchio, Angela Surace, e l’arciprete della Collegiata di Fucecchio, don Andrea Cristiani, le classi vincitrici saranno premiate dalla pluripremiata ballerina di street dance Anna Donati, in arte Anna Beat, dalla campionessa toscana indoor di salto triplo, Erin Ackon, e dal fondatore della onlus Papo#9, Gianluca Papini.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa