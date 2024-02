La camera dei deputati approva: il governo deve tutelare il Palio di Siena

"L'approvazione da parte della Camera dei Deputati del mio ordine del giorno sul Palio di Siena, sancisce oggi la certezza, anche da parte delle istituzioni parlamentari, che la nostra manifestazione è riconosciuta come un unicum culturale nel mondo".

Queste le dichiarazioni del deputato senese di Fratelli d'Italia Francesco Michelotti, che poi ha aggiunto: "Il mio odg, della cui approvazione di poche ore fa a larghissima maggioranza sono particolarmente soddisfatto, impegna il governo ad attivarsi in ogni sede istituzionale al fine di tutelare il Palio di Siena, simbolo indiscusso delle nostre storia e cultura, nonché bene immateriale prezioso dell’Italia intera, assicurando il rispetto delle forme, delle tradizioni e dello svolgimento della Festa e riconoscendo nel Comune di Siena l’unico ente organizzatore e gestore della manifestazione".

"Ho voluto presentare questo ordine del giorno - ha aggiunto - durante l’approvazione del disegno di legge sulle 'Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale', proprio per far pronunciare il Parlamento su questa manifestazione che rappresenta il patrimonio storico e culturale di Siena. E che tutte le componenti in aula abbiano dichiarato che il Palio sia ritenuto un'eccellenza nel mondo, lo dimostra proprio la votazione: alcun contrario, si sono astenuti solo AVS e Azione. L'espressione così netta ed inequivocabile dell'aula di Montecitorio, sono certo che porrà uno stop definitivo a quei tentativi, fatti in passato da alcune minoranze, di ridimensionamento del Palio di Siena, rappresentando questo voto uno scudo, presente e futuro, ad intenzioni di limitarne unicità ed identità".