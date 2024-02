La consigliera regionale Anna Paris dona libri per bambini al Dipartimento della Donna e dei Bambini in memoria della sua mamma a Siena

La consigliera regionale Anna Paris ha donato alcuni libri per bambini in memoria di sua mamma Adriana per il Dipartimento della Donna e dei Bambini, diretto dal professor Mario Messina, per metterli a disposizione dei piccoli pazienti.

"Mia mamma è stata una maestra di scuola elementare – afferma la professoressa Anna Paris - e credeva nei benefici di leggere e far leggere a voce alta nella formazione e ancor prima nella crescita di un bambino e di una bambina. Con la riduzione delle sue capacità cognitive, le ho comprato libri e poi librini sempre più semplici ma al tempo stesso che potessero esser piacevoli, che potessero suscitare emozioni, provocare reazioni".

La professoressa Paris ha consegnato i libri al professor Mario Messina, affiancato dai professionisti e dalla dottoressa Emanuela Barbini della UOC Igiene ed epidemiologia. "Il mio augurio – conclude Anna Paris - è che la lettura dei libri di questa piccola raccolta possa donare serenità ai piccoli pazienti e eventualmente gettare le basi di un appuntamento fisso con i libri anche fuori di queste mura".