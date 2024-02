Lego Challenge a Firenze, da Montelupo due team si qualificano per le finali di Salerno

Sabato 17 febbraio si sono tenuti presso l'università degli studi di Firenze le selezioni regionali della FIRST® LEGO® League Challenge, la sfida mondiale di scienza e robotica, per qualificazioni successive, tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a vari problemi reali di interesse generale, ecologico, economico, sociale.

I ragazzi campioni regionali uscenti della squadra montelupina "Viva il Lupo" e reduci dalle finali nazionali a Piacenza del 2023, hanno bissato il risultato delle qualificazioni alla fase finale, del torneo, accompagnati da un'altra squadra della scuola Baccio da Montelupo.

I quattordicenni di "Viva il Lupo" e gli junior (come affettuosamente li chiamano loro) della squadra "Attenti al Lupo" porteranno i loro progetti ed i loro sogni a Salerno per gareggiare con altre scuole provenienti da tutta Italia, in una kermesse di gioia, gioco e studio.

Venti tra ragazzi e ragazze, con ben 2 squadre distinte, magistralmente guidati dalle professoresse Rosano e Landi porteranno la scuola Baccio da Montelupo in una vetrina a livello Nazionale.