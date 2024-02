Manutenzione dei corsi d'acqua di Poggibonsi, tanti interventi programmati dal Consorzio di Bonifica

Elsa, Staggia e Carfini sono questi i corsi d’acqua su cui il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno sta concentrando le sue attività di manutenzione per una maggiore sicurezza idraulica del territorio di Poggibonsi.

Il punto sui lavori è stato fatto nel corso di un sopralluogo congiunto del Sindaco, David Bussagli e del Presidente del Consorzio, Marco Bottino.

Ormai terminati e rifiniti con il posizionamento di sbarre in corrispondenza degli accessi gli interventi sul Fiume Elsa, nel tratto prospiciente la zona sportiva della Virtus; nel complesso qui si è provveduto ad una generale riqualificazione della sponda sinistra del fiume tra il ponte di Via San Gimignano e l’accesso da Via Montemorli con la realizzazione di un percorso di servizio utile per la futura manutenzione.

Sempre sull’Elsa, nella stessa zona ma poco più a monte della zona sportiva Virtus in località Il Masso si continuerà a breve con l’inserimento di una soglia in legno e pietra oltre ad altri interventi di stabilizzazione delle sponde a rischio erosione a valle della traversa cosiddetta del Marri.

Più a valle invece tra Via Carducci e la passerella di Via San Gimignano, è prevista per la prossima estate la riqualificazione della medesima sponda con taglio piante, rimozione rifiuti, baracche e manufatti precari per un valore complessivo di progetto di circa 70 mila euro.

Sullo Staggia si lavora invece adesso con interventi di tipo forestale con due perizie attuative una da circa 49 mila euro e una da 51 mila euro sul tratto dalla Magione a Staggia Senese. Appena terminato il lavoro forestale anche a partire da Staggia verso monte per un valore totale di 80 mila euro e che ha riguardato il territorio comunale non solo di Poggibonsi ma anche Monteriggioni.

Prossimi ad iniziare anche altri lavori forestali sul T. Carfini, per un valore complessivo di 43 mila euro. “In questi casi gli interventi sono programmati per intervenire prioritariamente su piante già cadute divelte o destabilizzate dai vari eventi di piena degli ultimi periodi – spiegano i tecnici forestali del Consorzio – poi però siamo intervenuti anche su soprassuolo che per posizione, forma e stato fitosanitario potrebbe nel breve periodo rappresentare un potenziale pericolo, questo tenendo conto anche della pista ciclopedonale e della altre delicate infrastrutture ferroviarie e stradali che il torrente interseca”.

“Un complesso di operazioni importanti che il Consorzio, in sinergia con l’amministrazione, ha promosso in questi anni – il commento del Sindaco di Poggibonsi, David Bussagli – Un investimento significativo con opere concluse e altre che si avvieranno nelle prossime settimane. Un’attività costante che prosegue nel corso dei mesi e a cui si sommano interventi straordinari e puntuali con la capacità anche di corrispondere a situazione di criticità che possono presentarsi. Lavori di prevenzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria utili per la mitigazione del rischio idraulico ma anche operazioni qualificanti che restituiscono alla comunità parti importanti del territorio”.

“Sommando le manutenzioni programmate con sfalcio e tagli selettivo e le manutenzioni incidentali per la risoluzione delle criticità non prevedibili abbiamo investito sul territorio comunale di Poggibonsi 1,8 milioni di euro negli ultimi 5 anni – chiosa il Presidente del Consorzio di Bonifica, Marco Bottino – una cifra importante che dimostra l’attenzione che il Consorzio di Bonifica ha dedicato in questi anni alla sicurezza idraulica di tutto il grande bacino della Val d’Elsa”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno