Mostra con le opere degli studenti del liceo artistico Virgilio

La mostra si chiama Angeli e ci sono una quarantina di opere degli allievi del Liceo Artistico Virgilio.

L'inaugurazione è in programma venerdì 23 febbraio alle 18 alla San Paolo-Libri & Persone in via del Giglio e Empoli.

La mostra è curata dalle professoresse Letteria Giuffè e Nicoletta Testi, docenti di discipline grafiche e pittoriche del Liceo Virgilio di Empoli.

Le opere sono degli allievi delle classi 3A 5A 5B dell’indirizzo Arti Figurative - sezione Pittura

Questo percorso ha avuto come incipit i versi di Alda Merini, tratti dalla sua opera Magnificat: “Ne è scaturito un lavoro di quasi quattro mesi, che ha coinvolto tre classi: un’interrogazione costante sul senso del creare immagini, in cui l’espressione della tecnica pittorica e grafica è divenuta uno strumento essenziale del messaggio da veicolare” ha detto la professoressa Giuffrè.