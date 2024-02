Nuovo parcheggio da 52 posti per residenti a Pisa Centrale

Apre al pubblico il parcheggio di Pisa Centrale nato dalla collaborazione tra FSPARK, società del Polo urbano del Gruppo FS e PISAMO. L’operazione ha permesso di creare una nuova zona di sosta, comprensiva di 52 posti auto per i residenti (in possesso di permesso Zona Sosta Controllata) con accesso autonomo e indipendente 24 su 24 da via Quarantola, all’interno del perimetro di FSPARK (già Metropark).

"Si concretizza un’importante operazione in favore dei cittadini residenti della zona che, con i lavori di pedonalizzazione della piazza antistante la stazione, avevano visto diminuire la possibilità di parcheggiare. Grazie alla piena sinergia tra la nostra Società, che per il gruppo FS svolge il ruolo di gestore unico della sosta, e Pisamo, Società del Comune di Pisa, consolidiamo il nostro ruolo di hub intermodale a servizio delle esigenze del territorio" ha commentato Andrea Destro, Amministratore Delegato di FSPARK.

"Una risposta importante ai bisogni dei residenti della zona - ha dichiarato l'Amministratore Unico di Pisamo Andrea Bottone – che compensa la diminuzione di posti auto in piazza della Stazione e nelle strade attigue e sottolinea l'efficacia di collaborazioni così importanti tra enti e amministrazioni. In un’ottica di un saldo fortemente positivo per i residenti, considerato che i lavori alla stazione hanno tolto 12 stalli e ora se ne acquistano 53".

L’intervento realizzato ha determinato un totale ripristino dell’asfalto, la creazione di nuovi gate di ingresso con lettura targhe, un impianto elettrico dotato di tecnologia a LED, la video sorveglianza a servizio del piazzale, una nuova segnaletica e la cura delle piante.

La riqualificazione di tale spazio si aggiunge all’attuale parcheggio presidiato con 300 posti auto a servizio della stazione ferroviaria e della città, con offerte per abbonamenti, tariffe giornaliere e servizi di ricarica elettrica. Inoltre, dal 1° giugno 2023, è stato aumentato da 15 a 30 minuti il Kiss & Ride, la possibilità di una prima e breve sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo dalla stazione ferroviaria di Pisa. Un servizio che nel 2023 ha registrato oltre 10.000 transiti.